政Whats噏：倡蠔殼淨化海濱被嘲笑　林琳反斥官員Hea答

香港都有蠔殼過剩而導致堆積嘅問題。

要解決老問題，往往要嘗試一啲另類嘅方法。就荃灣海濱臭味長期困擾當區居民，議員林琳就提議採用蠔殼淨化海水，臭味問題可迎刃而解。不過佢呢個主張，就喺兩周前嘅立法會大會上遭到官員嘅否決，更惹來網民連番嘅嘲笑！林琳今日(2日)拍片反駁，唔單止堅持蠔殼淨化海水係可行，又斥責當日回應嘅官員係「Hea」答，仲話「無知真可怕」添！

雖然林琳喺片中並無指出「Hea」答嘅係邊位官員，但睇返當日嘅紀錄，係發展局副局長廖振新回應佢嘅質詢，廖引述咗專家意見，話蠔殼對處理污水同污染物效用唔大，而蠔殼礁主要目的係為增加人工斜面海堤嘅生物多樣性，仲話局方轄下嘅海港辦事處已委聘港大做研究，喺前年安裝組件收集數據，相信今年年底會有初步結果。

湊巧嘅係，林琳今日拍嗰段短片亦有引用港大嘅研究，話每7平方米嘅本地蠔礁，每日可以過濾一個標準泳池嘅水，係所有蠔類當中過濾率最高嘅品種。佢又話大多數好似蠔咁嘅雙殼類動物，其實都係濾食性，喺生長過程之中可以做到淨化作用，既可以為海洋生物提供重要嘅棲息地，更有助保護海岸地區。

強調「無知真可怕」嘅林琳，指利用蠔殼淨化海水，其實喺外國已推行咗好長嘅時間。而佢只係借鑑美國紐約曼哈頓所推行嘅海港收復工程「十億蠔計劃」，當地政府嘅做法係將蠔投放喺鹹淡水交匯處以淨化海水，更為當地超過85種魚類創造返一個營養豐富嘅生態系統，唔少海洋生物會遷徙至該處甚至去產卵，形成一個重要嘅「孵化器」。

佢仲話香港都有蠔殼過剩而導致堆積嘅問題，而早前喺米埔魚塘，都有利用過蠔殼做池塘淨化，若果採用蠔殼嘅建議得以落實，唔單止成本效益高，相信會為所有海濱工程都帶來正面效益。

跟住佢又認為，若果因為為官員一句「專家話㗎」嘅「Hea」答，咁就放棄跟進嘅話，咁呢個世界就真係無嘢需要跟進啦！佢重申，未來會繼續跟進荃灣海濱美化嘅問題，同相關學科嘅專家協作做研究咁話。