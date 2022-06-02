多45場所納強檢　將軍澳帝景灣及都會駅上榜

再增45個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(6月2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該47個地方的人士，須於明日至後日(3至4日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於黃大仙竹園北邨及深井碧堤半島重開流動採樣站，而為配合舉辦地區活動，位於黃大仙廣場的流動採樣站會由下周四(9日)起停止運作，市民屆時可繼續使用鄰近的睦鄰街遊樂場流動採樣站或區內其他檢測點。截至傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌映灣園悅濤軒12座

2.天水圍嘉湖山莊樂湖居11座

3.將軍澳怡明邨怡悅樓

4.筲箕灣耀東邨耀安樓

5.天水圍栢慧豪廷9座

6.東涌滿東邨滿和樓

7.半山區西摩道2號高雲臺

8.將軍澳厚德邨德富樓

9.油塘油麗邨卓麗樓

10.將軍澳都會駅城中駅8座

11.觀塘翠屏(南)邨翠松樓

12.葵涌葵涌邨翠葵樓

13.油塘油美苑灝美閣

14.藍田啟田邨啟仁樓

15.大埔大元邨泰怡樓

16.石硤尾石硤尾邨美如樓

17.葵涌葵涌邨雅葵樓

18.觀塘康寧道149-151號康濤閣B座

19.大圍世界花園龍柏閣

20.牛頭角樂華南邨輝華樓

21.沙田駿景園2座

22.天水圍天恒邨恒運樓

23.深井碧堤半島1座

24.葵涌石蔭邨仁石樓

25.牛池灣彩雲(一)邨紫霄樓

26.何文田俊民苑文賀閣

27.粉嶺牽晴間5座

28.觀塘安泰邨居泰樓

29.大埔富善邨善群樓

30.屯門良景邨良俊樓

31.大埔怡雅苑怡厚閣

32.將軍澳富康花園4座

33.又一村又一居27座

34.大埔廣福邨廣祐樓

35.黃大仙竹園北邨梅園樓

36.葵涌葵芳閣3座

37.馬鞍山富安花園2座

38.牛池灣彩虹邨碧海樓

39.牛池灣清水灣道8號

40.沙田禾輋邨協和樓

41.LINQ 中環砵典乍街35號地下

42.將軍澳帝景灣7座

43.灣仔謝斐道415-421號積福大廈

44.Café Crêpe 中環威靈頓街15B號地舖

45.Triple O's 金鐘太古廣場二座LG1地庫009號舖