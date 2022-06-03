港島西疫苗接種隊奪傑出團隊獎 駐埸醫生稱常聽到市民憂慮聲音
2022年06月03日 02:00
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港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊勇奪醫管局本年度傑出團隊獎。
醫院管理局公布2022年度傑出員工及團隊獎結果，其中港島西醫院聯網的新冠疫苗社區接種防疫團隊獲獎，隊中的7名成員均來自瑪麗醫院。駐埸顧問醫生暨瑪麗醫院家庭醫學及基層醫療部門主管高煒杰稱，中心內每日有逾千名市民到來打針，高峰期更達2,500人，故工作期間最常聽到市民對接種疫苗有憂慮的聲音，尤其是部分患有糖尿、過敏症等慢性病人。負責站內醫務室的瑪麗醫院顧問護師(創傷服務)黃煦締女士則指，去年共有905名市民曾進入醫務室，惟多數均受心理影響，經簡單處理後便可離去。
港島西醫院聯網代理服務總監(質素及安全)李素輪醫生表示，由於中心內分作多個區域，且有逾400名不同部門同事工作，考慮到大部分同事欠缺經驗，又要應付龐大市民的接種需要，直言質素及安全相當重要，在對外開放前，分別在醫院內外進行了2次演習，包括不同情況的預演，甚至連電視、聲響設備等看似無關痛癢的事亦要妥當處理，只為消除市民顧慮，接種安心。至於負責疫苗處理的臨床服務統籌專員(藥劑)崔俊明先生於分享工作點滴時笑言，有時還要比一眾醫生護士早上班，因為要作疫苗補給。崔又透露，由於經稀釋的疫苗容易受感染變質，故接種時多選擇以角落進行，而且疫苗注入針筒後，一般只能有效持續6小時，埸內後期基本上已變成「即叫即稀」，即是有市民需接種時才稀釋，避免浪費。另外，疫苗的溫度監察同樣是重要一環，因此埸內更設有閉路電視實時監測。
瑪麗醫院中央護理部資深護師陳偉權先生在隊內的角色，則負責人手統籌及調配。陳坦言，雖然中心營運期間未有出現重大人手不足危機，不過仍有一次經歷特別深刻，他憶述去年初政府呼籲市民可接種第3針時，接種站外一度出現逾200人的排隊人龍，惟中心內多數以網上的預約情況來安排當天工作人手，故即使當時可靠延開打針區，亦沒有足夠人手應付，幸好最後有4名休班同事幫忙才能化解危機，不過當天亦超時工作。
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