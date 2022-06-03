港島西疫苗接種隊奪傑出團隊獎　駐埸醫生稱常聽到市民憂慮聲音

醫院管理局公布2022年度傑出員工及團隊獎結果，其中港島西醫院聯網的新冠疫苗社區接種防疫團隊獲獎，隊中的7名成員均來自瑪麗醫院。駐埸顧問醫生暨瑪麗醫院家庭醫學及基層醫療部門主管高煒杰稱，中心內每日有逾千名市民到來打針，高峰期更達2,500人，故工作期間最常聽到市民對接種疫苗有憂慮的聲音，尤其是部分患有糖尿、過敏症等慢性病人。負責站內醫務室的瑪麗醫院顧問護師(創傷服務)黃煦締女士則指，去年共有905名市民曾進入醫務室，惟多數均受心理影響，經簡單處理後便可離去。

港島西醫院聯網代理服務總監(質素及安全)李素輪醫生表示，由於中心內分作多個區域，且有逾400名不同部門同事工作，考慮到大部分同事欠缺經驗，又要應付龐大市民的接種需要，直言質素及安全相當重要，在對外開放前，分別在醫院內外進行了2次演習，包括不同情況的預演，甚至連電視、聲響設備等看似無關痛癢的事亦要妥當處理，只為消除市民顧慮，接種安心。至於負責疫苗處理的臨床服務統籌專員(藥劑)崔俊明先生於分享工作點滴時笑言，有時還要比一眾醫生護士早上班，因為要作疫苗補給。崔又透露，由於經稀釋的疫苗容易受感染變質，故接種時多選擇以角落進行，而且疫苗注入針筒後，一般只能有效持續6小時，埸內後期基本上已變成「即叫即稀」，即是有市民需接種時才稀釋，避免浪費。另外，疫苗的溫度監察同樣是重要一環，因此埸內更設有閉路電視實時監測。

瑪麗醫院中央護理部資深護師陳偉權先生在隊內的角色，則負責人手統籌及調配。陳坦言，雖然中心營運期間未有出現重大人手不足危機，不過仍有一次經歷特別深刻，他憶述去年初政府呼籲市民可接種第3針時，接種站外一度出現逾200人的排隊人龍，惟中心內多數以網上的預約情況來安排當天工作人手，故即使當時可靠延開打針區，亦沒有足夠人手應付，幸好最後有4名休班同事幫忙才能化解危機，不過當天亦超時工作。