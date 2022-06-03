26公務員涉反修例活動被捕　食碗面反碗底受質疑

2019年的社會事件，不少公僕知法犯法參與暴亂，讓外界關注公務員忠誠度，更至少有26名在職公務員因涉嫌參與反對修訂《逃犯條例》的非法活動被捕，並接受調查或被起訴。而事實上，過去5年內有逾千公僕干犯不當行為或刑事罪行，另去年首3季就有2,809人辭職，創回歸後新高。

根據政府當局早前提供的數據，當中提到2016/17至2020/21過去的5個年度，共有1,080名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而需要接受正式紀律行動和懲處，當中有140人被免職。其中在2021/22年度，共145人受到免職及其他懲處，警務處人數最多，高達19人被免職；至於其他懲罰中，人數最多的是食物環境衞生署，一共有23人受罰。

當局又指過去5個年度，公務員共流失41,771人，而公務員離職的原因多是退休及辭職，在試用期完結前離職的人數亦有4,736人。另外，2021/22年度首3季共有8,274名公務員離職，當中2,809人為辭職，佔17.8萬名公務員的1.6%，創回歸後新高。政務職系方面，上年度截至12月有39人離職，其中共27人屬辭職，佔70%。辭職政務官當中，9人屬首長級，18人屬非首長級。對比過去公務員離職的數字，1998/99年後，數字維持在每年數百人水平，至近年才明顯回升。