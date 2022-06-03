東方日報A1：議案促政府　打破鐵飯碗制度

新冠疫情下，公務員表現令人不滿，加上近期的加薪爭議，引發民間怨氣。立法會昨日通過「改革公務員制度，提升政府效能」的議員議案。不少議員發言時指出公務員表現令人失望，蛇王「在家抗疫」，無論能力表現如何，都薪高糧準，促設立績效指標並與薪金調整掛鈎，認為要打破「鐵飯碗」制度，加薪需要視乎有無功勞，否則就應該革職。公務員事務局局長聶德權則否認公務員是「鐵飯碗」，會嚴肅處理違法違紀個案，單在今個財政年度，已有51名公務員被免職。

會議上多名議員批評公務員工作。其中議員鄧家彪表示，2019年是考驗公務員的忠誠，2020年是考驗公務員的能力，但結果均不合格。又舉例指童樂居事件，社署指已經跟足程序、並無認錯，僅稱有改善空間，對此感到不滿。議員楊永杰則指，公務員在抗疫期間帶頭在家抗疫，更舉例指有朋友擔任公務員，卻被上司質詢為何要勤力，形容為勤勞人士進入一潭死水的體制，都難發揮作用，建議倣效新加坡政府，制訂公務員關鍵績效指標KPI，將薪酬與表現掛鈎，並由審計署及申訴專員公署制訂公務員評核標準。

另外，議員林素蔚更直言市民對公務員徹底失望，舉例指疫市加薪的制度荒謬、離地，公務員體制20年沒有改革導致守舊、僵化。她舉例指部門互相推卸，令疫情下長者未能就診，公務員夢想只是加薪，並非服務市民。建議從架構重組入手，設立跨部門統籌制度，以及設立合適的賞罰機制，例如表現最好的10%員工有獎金，表現差的10%就收警告信，連續兩次收警告信就要凍薪甚至革職。

聶德權重申，公務員的晉升是依據客觀標準，透過公平的程序挑選並擢升最合適和最優秀的人員，從來不是「排櫈仔」。當局亦會研究如何完善公務員評核報告的設計及使用，以達致根據工作績效作評核的目的。

聶又指，雖然部分公務員表現欠佳，但不應一竹篙打一船人。他引述數字指2017/18年至2021/22年5個財政年度，有1,124名公務員因嚴重不當行為要接受懲處，當中有155人被免職，單在2021/22財政年度，已有51名公務員被免職，強調公務員犯錯會按紀律機制嚴肅處理，絕不姑息。

他又指，不要誤以為公務員是「鐵飯碗」，會嚴肅處理違法違紀個案，即使沒有違法違紀，如公務員持續表現欠佳或其他原因，令政府對其執行公職失去信心，政府亦可根據相關條例要求有關公務員退休，終止聘用，在去年共有70宗，都是涉及拒絕簽署聲明的個案。他又指政府有積極推動改善措施，例如已經要求公務員簽署效忠聲明，並設立公務員學院加強培訓等。

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