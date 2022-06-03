你要知：齋食蔬果身體更好？　食錯隨時損健康

蔬菜和水果讓人感覺低卡路里，不少減肥人士會以蔬菜或水果為主糧，甚至代替正餐。但其實如果長期偏食，不但缺乏營養，身體會為了滿足所需能量而燃燒肌肉，導致身體變差，更會出現免疫力下降的情況。認可營養師溫巧晴指，缺乏營養可能令女士出現脫髮，甚至擾亂月經；而男士亦會出現皮膚乾燥，面色暗啞等情況。

不少人以水果代替正餐，原來亦潛藏危機。「要食足夠澱粉質先到蔬菜水果，如果只係食水果，會出現熱量不足嘅情況，又缺乏蛋白質。」溫建議如想減肥，可以於飯前進食具飽肚感的水果，如蘋果、西瓜及火龍果等，「食咗水果無咁餓，食正餐時都可以減輕食量。」

網上有食譜建議盡量避開澱粉質，因為澱粉質會變成糖分，並以脂肪形式儲存在身體內。溫直言，這些食譜中的水果都是含有果糖，一些蔬菜，例如蓮藕、粟米、南瓜、薯仔等亦含有澱粉質，攝取過多同樣會儲存在身體變成脂肪。另外，食用水果沙律的時候要注意醬汁的分量，例如蛋黃醬和一些有橄欖油成分的沙律醋汁，都要用合適的分量，「如果在外食飯，可要求將沙律和醬汁分開上，這樣就能控制醬汁分量，避免攝取過高熱量。」

食蔬果亦要留意高熱量水果，例如牛油果營養價值高，頻頻出現在各款減肥餐單中，不過牛油果熱量也較高。溫表示，「牛油果大家都會覺得是健康的水果，但它最主要的營養是脂肪。雖然它有很有益的不飽和脂肪，但其實它的熱量和一般的油分沒有太大分別，普通半個牛油果的熱量已經等於三茶匙的油分。」

溫提醒，不能盲目進食低熱量食物，要身體健康或者調節體重，應該跟從食物金字塔的比例，盡量進食不同種類的食物，吸收不同營養素。高卡路里的食物或水果亦不應完全戒掉，進食時控制分量便可。