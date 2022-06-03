本港首5月錄1200宗網絡釣魚攻擊　黑客用假AI客服騙信用卡資料

香港生產力促進局轄下香港電腦保安事故協調中心表示，今年首5個月便接獲逾1200宗網絡釣魚攻擊報告，而且未來釣魚攻擊手法將更層出不窮。中心指，近日外國發現有黑客利用假人工智能(AI)客戶服務，騙取受害人信用卡資料。

中心分亨一間美國網絡保安公司接獲的網絡釣魚攻擊個案。受害人先收到疑似來自某知名速遞公司的釣魚電郵和假網站連結；進入網站後會有假人工智能客戶服務代表表示，受害人包裹的標籤已經損毀，並詢問需要將包裹送去哪個地址？黑客為增強可信性，在受害人輸入電郵和地址前，網站會彈出「全自動公開化圖靈測驗人機辨識 (Captcha)」假扮保安嚴緊，即要求受害人點擊指定的圖案或輸入指定的英文字母及數字，來驗證使用者是人而非機器。最後網站會彈出另一個假信用卡網站來騙取受害人電郵、地址、信用卡資料和SMS一次性密碼。

中心指，這類手法結合多種的攻擊技巧和常見工具，務求誘騙受害人輸入敏感資料。中心呼籲市民收到一些不明網站連結的時候，要謹記核對英文串法，如果有懷疑，切勿輸入任何資料，以及要向有關機構核實。