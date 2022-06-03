沙頭角首階段解禁　中英街暫不開放　保安局擬半年後檢討配套

沙頭角禁區一直禁止一般市民大眾進入，不過由今日(3日)起，終可揭開其神秘面紗！多名官員及旅遊界代表，今早9時許到達沙頭角碼頭出席開放儀式，期間有巨型舞龍表演，身長與全港最長的沙頭角碼頭長度相近，同時有居民團體表演沙頭角特有文化陸上龍舟。《施政報告》提及的《北部都會區發展策略》包括開放沙頭角禁區，港府指，現時市民可透過沙頭角碼頭乘船到外島觀光，當地居民亦非常贊成開放此地，期待未來大潭灣、印州堂生態旅遊發展區，並會與內地政府合作，促進深港旅遊。旅遊業界亦對開放沙頭角禁區遊表示歡迎，首3個月已有160名團友報名，認為可促進本地遊。

保安局副局長區志光表示，開放沙頭角禁區的第一階段試行計劃將會維持半年後再作檢討，事前雖已諮詢當地居民意見，但之後會再檢討開放旅行團後對當地交通及治安的影響，並檢討往後的配套措施。開放沙頭角禁區前已充分諮詢居民意見，並與沙頭角鄉事委員會舉行會議，他強調由於沙頭角屬邊境禁區，當局非常重視邊界保安，未來若有額外措施會再做，而且當局亦希望不會影響到當地居民生活，故只能有限度及逐步開放，需在兩方面取得平衡。至於中英街旅行方面，區強調將來開放時要小心考慮，因中英街沒有圍網或設施，容易走入內地的司法管轄區，故暫不開放相關區域。

香港旅遊業議會主席徐王美倫則表示，業界非常歡迎首階段開放，在首3個月已有160名團友報名，希望之後會再開放更多地方。她又指有關沙頭角禁區遊的資料已上載至旅議會網頁，部分時段會接受公眾人士參與。沙頭角鄉委會主席李冠洪亦對沙頭角禁區開放表示歡迎，又稱此區在封閉70年後終於開放，希望在半年的試行計劃期間，會有更多香港人進來參觀，認識沙頭角此地。