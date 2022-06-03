沙頭角今起局部開放　仿古街牌成打卡位　當局設圍欄免遊人闖禁

神秘的沙頭角禁區今日(3日)起歷史性開放，暫時僅開放公眾碼頭予旅行團遊客乘船，前往荔枝窩等附近外島和周邊村莊。與深圳相鄰的沙頭角自1951年起，超過70年來為香港邊境禁區，非當區居民一般難以踏進，令港人對此深感好奇。港府因應「北部都會區發展策略」，逐步開放邊境禁區的沙頭角，以發展生態旅遊。保安局表示，在首階段的6個月試驗期內，僅於周六、日及公眾假期，局部開放沙頭角公眾碼頭及鄰近位置予指定旅行團旅客參觀。當局會將每日共6個旅行團編配於兩個時段，每團連導遊、司機約30人，前後一天接待約170名遊客。

乘坐旅遊巴的旅客進入禁區範圍後，將直接於碼頭外的停車場落車並只可於「指定區域」內活動，而停車場四周已設置圍欄，保安局表示，正式開放時會有外判保安員看守附近各個出入口，並已加裝活動閘門，防止旅客誤闖沙頭角墟，而平日為停車場位置每逢開放日，均會有16個「小攤檔」供當區居民售賣手工藝製作。當局亦於碼頭左方，海上藍桶陣旁，沙頭角最東邊的一角，樹立仿古街道牌「打卡位」，及模仿中英街「三號界石」的展品，刻上相傳出自清朝大臣「日出沙頭，月懸海角」的詩句。旅客同時能背靠沙頭角碼頭，望向一河之隔的深圳，觀賞一望無際的大海，「一隅兩地三景致」。

乘船前會走進本港距離岸邊最遠的沙頭角碼頭，全長達280米，接近以往東鐵綫12卡車由車頭走到車尾的距離。由於岸邊水深不足以船隻停靠，因此碼頭建於海中心，而旅客步行至碼頭間可欣賞沙頭角兩間小學師生、居民有份參與的壁畫，壁畫主題包括沙頭角多個地標，例如被評為二級歷史建築新樓街。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪表示，首階段旅客數量不多，相信不會對居民生活構成影響，指第二階段會考慮開放沙頭角墟，但不包括與內地最接近的中英街，並加大配額數量，預計將會半年至8個月後成事。李又指，遊客從沙頭角前往荔枝窩等村莊能較以往馬料水出發，節省約1小時，又可以飽覽鹽田風光，探索該區神秘之處，相信對港人仍有一定吸引力。有居民於碼頭旁邊游泳，被問到旅客到訪能否也落水暢泳，李笑言「要問一問落唔落得水」。