荔枝窩村民不擔心逼爆　民宿7月辦留宿遊　供遊人體驗客家生活　

沙頭角有限度開放公眾碼頭後，旅客往來包括荔枝窩在內的鄰近外島更方便，有份發展荔枝窩的鄉郊基金指正與旅行社商討開辦「留宿遊」，鼓勵港人體驗客家生活。香港鄉郊基金項目總監區志偉表示，荔枝窩村中的15間舊村屋陸續修復，並發展成不止「宿一宵」的客家生活體驗的住宿，而當中12間已完成工程，9間已取得賓館牌照。區提到，現正與「深度(體驗)旅行社」溝通，計劃合作，於7月起推出留宿遊，初步6至8人成團，周末人均收費約1,000港元。

荔枝窩客家生活體驗村內的房間盡量保留客家村屋的原貌，保留客家式的瓦頂設計，未有封走以往維持空氣流通的「天窗」，協助房內的天然採光，古式爐具亦留於原位，但個別村屋復修前已一片頹垣，亦只能模仿古貌。區志偉提到是次為首次以磚頭修復村屋，並滿足到消防相關的要求而成為持牌賓館，而房間內亦因為滿足現代人所需，加設沖水式坐廁、淋浴間等設備。

荔枝窩村原居民曾漢民表示，村落以往有超過數百人居住，但村民因生計而移居海外，令村落遭荒廢。他對沙頭角禁區開放感到樂觀，估計有助帶助荔枝窩的遊客數量，又指不擔心人多會令村落出現問題，稱50至60年代「本身好多人」，又指會研究邀請更多義工維持秩序。區志偉則指，相信即使加多沙頭角往來荔枝窩的船，該村仍有空間吸納遊客，又說入村人數能透過船期、載客量而控制。現時有旅行社陸續推出沙頭角等地行程的旅行團，將於18日舉辦首團，每人收299港元，費用包括午膳、交通、新冠病毒的住院醫療保險，前往流水響水塘，車上眺望中英街、沙頭角市集、荔枝窩。