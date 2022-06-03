沙頭角逐步開放禁區　有居民擔心交通塞上加塞

今日（3日）起開放，首日有3團到沙頭角碼頭乘船到其他外島旅遊，但暫時並不開放予公眾參加。而屆時可供市民遊覽的指定範圍僅有沙頭角碼頭及附近的小型市集。有在市集擺檔的沙頭角居民怒斥當局未有與他們溝通商討開放事宜，擔心開放後令原本已非常不便的交通更加擠塞；不過亦有在沙頭角營商的居民歡迎開放，認為可帶旺生意，更稱「已經係度守左5至6年，終於見到前景」。

蘇先生斥當局未有與村民溝通便開放沙頭角，「我哋村民唔知呀嘛，（政府）無同我地傾過」，他稱其實並非完全反對開放沙頭角，但擔心交通問題會「塞上加塞」，至於若未來或加開至平日亦有旅行團，他則更反感，稱「你交通都未曾整好，我哋叫白車都麻煩」。他又擔心未來連內地的旅客亦可到沙頭角，區內人多過於擠迫造成治安及交通問題。而販售傳統小食的阿sa及阿嬌，亦稱不太希望開放沙頭角，但若開放亦無可奈何，「如果你真係要開放都無辦法啦」，盼能促進當地旅遊業發展，推廣傳統小食予更多香港人認識。

至於販售自家製麵粉醬料海味的鄭先生則對開放沙頭角表示歡迎，稱「我地都係度守咗好多年」，但生意「十分之難做」，因客源太少，只有附近居民幫襯，希望開放旅遊後可帶旺有更多生意。對於在此地開業，鄭先生指因當初看好前景，現時終守得雲開見月明，在市集開放時亦忍不住笑顏逐開，向客人熱情推介自家製產品。