安老院及院舍職員須6.14前強檢 康復者或曾打兩針人士可豁免

政府今日(3日)宣布，新一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。按第599J章第10(1)條規定，由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位，僱用並於6月15日至21日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在指定期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工)，須於6月8日至14日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關新冠肺炎的聚合酶連鎖反應核酸檢測。

院舍員工如在今年5月9日或之後取得指明檢測或快速測試的確診，並可出示相關載有相關結果的電話短訊通知，或經政府申報系統獲發電話短訊通知或隔離令，則無須按公告的規定進行檢測。

有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，但已經完成新肺炎疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前，已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士。無須進行指明檢測，在香港以外地區已經完成疫苗接種的人士亦無須進行指明檢測。