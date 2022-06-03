臨時失業金審批嚴格　13萬份申請被拒　議員籲政府酌情處理

政府早前推出臨時失業援助計劃，向合資格成功申請人士發放1萬元資助，根據政策創新與統籌辦事處最新資料，處方已完成47萬份臨時失業援助的審批，當中2萬份正在等候收集申請補交資料才作決定，另外有13萬份至今仍不獲批准，即超過27%申請被拒。有議員批評處方處理申請標準時較社會預期嚴格，以及計劃欠缺有效溝通和補交資料方式，促政府酌情處理有關申請，且容讓上訴人使用更普及的方式補交資料。

工聯會的議員鄧家彪表示，其工會共收到1,197名申請人要求協助上訴的求助，其中45%及36%上訴人表示非常不同意拒批的原因，認為完全不符合實情，並指無機會補交資料或解釋等；更有逾6成上訴人表示，「同事獲批，自己無份」，可見標準差異及飄忽。另外，由於計劃只能透過電郵提交資料，致有不少基層市民表示補交資料時出現困難，需向當區區議員求助。

鄧家彪呼籲處方「快批從寬」，尤其對於下列幾種情況予以特別快批通道，包括根據強積金系統同一僱主下的僱員劃一批准；表列處所受防疫規定的行業劃一批准；被迫辭職、放無薪假員工與失業同等看待，以及對略微超出規定申請人予以酌情批准。