蘭桂坊酒吧Shuffle疑爆疫　共錄得14宗確診

中環多間酒吧連環爆疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(3日)表示，蘭桂坊再多一間酒吧「Shuffle」疑爆疫，於5月28日晚上11時半至翌日清晨2時營業期間，共錄得有14宗個案，涉11女3男，年齡介乎21至32歲，5月30至31日發病並確診，其中一名患者前一星期去過爆疫酒吧「Zentral」。本港目前已有4間酒吧爆疫。

另「Zentral」及「The Iron Fairies」群組今沒有新增個案，而砵典乍街35號「LINQ」酒吧群組再多3宗個案，3人均在5月28日晚到訪，群組累計共21人染疫。張竹君表示，5月27日當晚有150至160人到過「LINQ」，28日當晚應有逾200人到過該處，而該酒吧的環境樣本全部驗不到病毒。

至於當局會否擴大強檢地方，尤其是中環連日出現多間酒吧有確診個案，張回應指暫時不會，當局仍然會只針對個別有爆發的地方。她透露，有部分個案是做檢測後確診。而現時市民的快測呈報的個案，當局亦會做調查。而「Zentral」及「The Iron Fairies」目前亦應有少於100人未做檢測，因找不到紀錄，當局已發出警告。