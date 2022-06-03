港男求婚變驚嚇　酒店擅自清房　布置裝飾遭丟棄

向另一半求婚本應係驚喜，但如果布置裝飾變成咁就係驚嚇啦！一名港男今日(3日)在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享，指原定計劃5月26日至30日與女友入住中環一間酒店，與對方慶祝生日兼求婚。為準備驚喜，他早前已與酒店方商量好，在早一天(5月25日)登記入住及布置好求婚裝飾，擺放好氣球、蠟燭及花束等，離開時亦沒有退房，待翌天(5月26日)假扮與女友首日登記入住，萬估唔到卻迎來噩夢。

港男與女友一起登記入住當日，打開房門後一心打算送上求婚驚喜時，竟發現酒店職員在房間內，並將房內布置清空，驚喜頓時變成驚嚇。他隨即詢問該名職員，但後者僅表示「唔清楚，冇人通知呢間房有咩特別」，前台職員則稱「唔知點解」，更稱已丟棄所有裝飾，最後只在某處找回花束歸還。港男「欲哭無淚」，女友更傷心到喊，二人已無心情留在酒店，即日預約另一間酒店慶祝。事主指，涉事酒店的經理當晚已致電道歉，表示全部責任在酒店方，但只能賠償花束、布置物品及酒店房的費用。港男認為事件對他及未婚妻來說是「一件唔想再回憶嘅事」，錯過了的心血和時光都沒有辦法再保償。

貼文引起網民熱烈討論，不少人都批評酒店的行為離譜，「就算點賠償都彌補唔到」、「間酒店好過分，D職員完全冇溝通，真係不知所謂。」、「其實執房嗰個見到咁，都應該問清楚先至好執，當然就上面冇交代清楚呢個先係問題」。亦有網民安慰事主，「絕對係酒店錯晒，不過最緊要係女友知你心意同求婚成功，唔好比冇謂人影響心情，可能事後回想返絕對比你安排既更難忘。加油！」