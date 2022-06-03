惡鼠霸邨！垃圾房外覓食追逐　大元邨淪鼠群遊樂園

本港鼠患問題嚴重，公共屋邨更是其中的重災區。有大埔街坊近日於社交專頁發貼，指大埔大元邨泰欣樓下垃圾房，近期鼠蹤非常活躍，該批不速之客於邨內聯群結隊，呼朋引伴，疑似出動覓食。有街坊更爆料，指邨內長期堆積大量棄置傢具。老鼠於垃圾房外，如捉迷藏般東奔西跑，原應是市民的安樂窩，卻淪為老鼠的遊樂園。

影片中可見，大元邨垃圾房外有數隻老鼠遊走，黑色大垃圾袋被隨意地置於垃圾桶頂蓋，四周有垃圾散落一地，幾隻身形較細小的「先鋒」自垃圾桶底探出，及後再有數名鼠輩聯群結隊，鼠群隨之圍繞垃圾桶亂竄，及後一隻體大如貓的碩鼠壓軸出場，形象十分駭人，疑似全家出動覓食。鏡頭盡處是一堆棄置的木料。有街坊爆料稱，邨內長期堆積大量棄置傢具，形同老鼠的遊樂園。有人更透露，昔日泰欣樓下垃圾房有數隻野貓，未知是否被捉走，言辭間頗有惋惜之意。天敵消失，鼠群自然大安旨意，於此處上竄下跳，儼如邨中一霸。

翻查資料，近月大埔圍頭村，1名長期病患的55歲男子，感染大鼠戊型肝炎個案，反映鼠患問題已成當區居民的心腹大患。當區區議員區鎮濠表示，已通知管理處，要求食環署加車夾走。對於鼠患問題，區引述管理處回覆，指會落重(老鼠)藥，另外會「搵滅鼠公司嚟重點處理」。