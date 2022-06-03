政Whats噏：指新聞處運作模式落伍　葉劉淑儀：發言人需由精英擔任

墨守陳規，係好多政府部門都有嘅弊病。儘管政府新聞處，肩負政府向外界發放訊息同宣傳嘅任務，然而手法太過落伍，日前就惹來行政會議成員嘅批評，就連過去喺官場打滾多年嘅議員葉劉淑儀，今日(3日)亦拍片指出新聞處嘅運作模式追唔上時代、新聞稿過於複雜冗長，市民難以消化當中嘅訊息。雖然新聞處有必要一改因循沿襲嘅做法，但喺處長懸空嘅情況下，要改革都唔係咁容易。

葉劉話相信曾經喺政府工作過嘅人，都見識過新聞處仍然沿用一啲好過時嘅做法，包括每朝早頭一個會議，都有新聞官「讀報紙」。葉劉話自己受僱於政府嘅年代，新聞資料真係用A3紙列印出嚟，然後有新聞官同佢講發生過乜嘢事，去到依家雖然係電子化，但照舊有新聞官讀一次。之不過，現時嘅智能手機，不時都會收到最新時事資訊，讀報紙嘅做法係咪多餘呢？況且朝早讀完一次報紙資訊之後，每時每刻都仲有事發生喎。

因此葉劉認為新聞處應該投放多啲資源喺社交媒體。但一講到改革，就難免涉及部門嘅領導，睇返過去25年新聞處換咗9個處長，而9個處長都係政務官，仲要做一、兩年就離任。跟住葉劉就提到新聞處嘅處長舊年以身體不適為由離任，點知兩星期後竟然出任一帶一路專員。雖然葉劉無開名，但指嘅應該係新聞處前處長鄭偉源。佢又提到，政府即使話新聞處處長嘅空缺仍然在招募中，但去到依家都6個月，該職位仍然懸空，反問政府到底有幾重視新聞處呢？

葉劉又踢爆，政府新聞稿經常提及嘅「政府發言人」，其實並無呢個人存在。葉劉憶述以前曾有一位新聞處處長同佢講，政府唔應該只發新聞稿，而係要有人企出嚟向傳媒解說。而上屆政府就由馮煒光擔任新聞統籌專員，其工作性質雖類以政府嘅「發言人」，但葉劉話馮擔任新聞統籌專員期間，有無經常企出嚟發言呢？無。佢話最熟悉馮嘅工作，只係以筆名「金鐘仁」撰搞，葉劉又話曾經路過嘅馮嘅辦公室，感覺非常靜局，好似無咩嘢做咁囉。

佢強調發言人呢個崗位，必須係口才好、思維敏捷嘅精英，仲要經過訓練，天南地北嘅時事都懂得回答，況且唔係得一個人做，發言人背後其實有一個團隊支援，而今屆政府之所以欠缺「新聞統籌專員」，原因係搵唔到合適嘅人才。