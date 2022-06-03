發現新品種雨傘形狀「發光菇」　菌蓋直徑最小僅2毫米

菇類除了食用的金針菇、香菇外，本港最近兩年發現新品種的「發光菇」，晚上有如螢火蟲一樣發光。樹木及真菌學專家、浸會大學國際學院 「樹木管理」學科統籌主任的鄧銘澤表示，本港自2015年發現首種「發光菇」後，今年及去年再發現兩個新品種的「發光菇」，新品種屬於小菇、雨傘形狀，其中今年於大帽山發現的小菇直徑更僅2毫米。

鄧銘澤指，最新發現的「發光菇」分別是潔小菇(Mycena pura) 和暗藍小菇(Mycena lazulina)。前者是去年發現，其菌蓋直徑只有2至4厘米，後者則於今年發現，其菌蓋直徑更加細小，只得2毫米，令他們拍攝及研究時面對不少困難，兩者的確實生長月份仍有待進一步研究。鄧表示，今年考察發覺整體發光菇數量減少，實際原因仍然未明，但估計與森林裏的老樹根以及枯木數量和質量改變有關，例如枯樹頭已被其他木材腐朽真菌徹底腐化，又或地球暖化引致更多炎熱天氣的日子，加速木材的腐爛，令適合發光菇生長的木材消失。鄧提醒，發光菇懷疑有毒，市民即使見到亦不宜採摘進食。

鄧補充，全球有108種已知的發光菇類，均為木材腐朽真菌，主要生長在老樹根和枯木，但科學界仍未充分了解為何菇類會發光，至今有3種主要的解釋，包括綠色螢光吸引體形較小的昆蟲，有助傳播真菌孢子，擴大分布範圍，其次為嚇退體形稍大昆蟲靠近覓食，亦有可能是新陳代謝的副產品。