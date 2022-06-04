港女應徵線上推廣員　墮刷單騙案被呃38萬首期

近期刷單騙案愈揭愈多，市民何小姐上月在社交網站看到聘請市場推廣及線上推廣員的廣告後聯絡對方，獲告知工作性質是替不同產品點讚，結果被騙，將用作買樓首期的38萬港元付之流水，令丈夫對她不瞅不睬。

何小姐憶述，點讚後頭3次收到3,500港元酬勞，第4次後對方要求她存入指定金額到指定銀行戶口，稱為「充值」才可繼續為有關商品的商家點讚。她不虞有詐，3日內分多次存入近38萬港元到不同姓名的銀行戶口，並替不同產品點讚。最後她欲連本及刷單佣金取回63萬港元時，對方卻諸多藉口。對方以簡體字回覆她，又利誘她有商家想點讚名表，酬勞有3,200港元，限時內完成刷單，可有4倍酬勞，即12,800港元，要求她先為戶口充值5萬港元。

她當時已意識到是騙局，當日並到警署報案。不過，她仿似「被鬼迷」，決定最後一試，向對方戶口存入逾5萬港元。不過，當她向對方稱已充值及完成點讚，對方又指商家出現問題，要求她再付12萬港元的保證金才可取回，及後她到過有關公司在網頁顯示的是虛假地址，才如夢初醒。