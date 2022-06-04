食糉後宜善用包紮棉繩鹹水草　買糉時先挑選無膠包裝產品

端午節食糉是傳統習俗，不過享受美食後，糉葉、紮糉用的繩子或鹹水草一般會被人「用完即棄」，有環保團體建議，可清洗乾淨後重用，或送往回收處理，又呼籲市民將來購買糉子時，避免選購有額外包裝的產品。

不論是鹹肉糉還是鹼水糉，均以竹葉或荷葉包上糯米等材料而成，並以鹹水草或棉繩紮成「金字塔」形狀。綠領行動公務事務助理經理陳小萍分享，糉是眾多節慶食品中，最環保的包裝食品，東南亞多國的食品，例如菲律賓的蒸飯等，均僅以荷葉或竹葉裝上。

不少市民翻熱糉子後，隨即掉棄糉葉及棉繩，或造成浪費。陳小萍建議，繩子或鹹水草可於清洗、風乾後循環再用，包紮其他東西，甚至用來做手繩送給朋友，亦別具意思。至於天然的竹葉於食用後，則可以廚餘回收。

而近年超市、連鎖食肆售賣的糉子，為延長保質期及衞生問題，均使用膠膜、膠袋或膠盒包裝，但陳小萍認為，此舉沒有必要，指上一代的糉雖沒有塑膠包裝，亦沒有添加防腐劑，經過冷藏擺放數天後亦能食用，而且食用前會先以高溫蒸煮，已殺滅絕大多數的細菌，呼籲市民避免選購有額外包裝的糉，以免增加堆填區負擔。