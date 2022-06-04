醫學界指社交活動增加致疫情反覆　學校若疫苗接種率高基本安全

新冠肺炎第5波疫情未止，最近中環更有多間酒吧群組爆發，有中學籃球教練赴爆疫酒吧後感染，再令元朗一間學校多名籃球隊學生中招。香港兒科醫學會會長葉柏強今日(4日)在電台節目表示，社會活動增加致疫情反覆是預期之內，在學校方面，若全部師生完成接種疫苗，學校環境基本安全。

葉柏強稱，目前的疫苗接種率，大部分學校已達九成，不過仍有個別小學及幼稚園只有5至6成。他稱，感染新冠肺炎過後三個月，體內的抗體會下降，家長切勿以為子女感染後就毋須再接種疫苗。他表示，部分染疫兒童在康復後出現多系統發炎綜合症，身體多個器官都有炎症，至今已累積超過50宗個案，經診治處理後，全部情況穩定。他續稱，由於心臟或腦部曾發炎，心肺功能、學習能力及體質都可能有影響。

葉柏強又指出，年幼兒童的呼吸系統較幼嫩，戴口罩會辛苦，尤其兩歲以下兒童，毋須要求他們長時間戴，幼稚園學童午睡時有需要短暫除口罩，學校應盡量分隔床位及加設間板，減低除口罩近距離接觸機會。