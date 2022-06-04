維園球場草坪未解封　銅鑼灣一帶警力增強　常客：少咗人晨運

因應警方留意到有人透過不同途徑，煽動其他人今晚(6月4日)在維園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動，康文署昨晚(3日)11時起關閉維園球場及中央草坪一帶，直至今早仍未解封。東網記者今早在現場所見，維園各出入口都放有鐵馬，旁邊亦有警員把守，防止有人闖入圍封範圍。

每日都會係維園做運動的黎女士表示，今日來此晨運的人「明顯係少咗」，她指可與朋友於圍封範圍外圍繼續做運動，認為今日維園被封「唔會有太大影響」。市民陳先生平日會係維園球場內「跑吓步」，他指今日圍封只可在外圍散步，要兜個大圈方可去到維園正門位置，認為「有少少唔方便」。他又指維園每個位置都有警員看守經已足夠，覺得圍封作用不太大。

維園附近銅鑼灣崇光百貨一帶，亦有大批軍裝警於百貨公司大門外駐守，路旁亦放有告示，提醒市民多於4人的群眾聚集或無佩戴口罩，可能會被罰款5,000港元或檢控。今年已是港府連續兩年圍封維園。以往維園燭光晚會每年都在晚上8時舉行，去年警方以防疫為由，動用《公安條例》封閉該處阻止已被禁止的公眾集會進行，當時動員7,000警力在全港戒備。