綠在區區回收月　明起至7.5　回收物可獲6倍積分換禮物

環保署今日(6月4日)宣布，由明日(5日)至下月5日推出「全城回收6倍賞」活動，以進一步鼓勵市民將回收的習慣融入日常生活。「綠在區區」現設有11間「回收環保站」、32間「回收便利點」和超過120個以定時定點街站模式運作的「回收流動點」。市民於活動期間，到各回收點提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽/光管及充電池，均可通過「綠綠賞」電子積分計劃獲取6倍積分，以換取心儀禮品。當局會視乎疫情，於11月在各「回收環保站」舉辦大型推廣教育活動。

環保署表示，為協助和鼓勵市民在日常生活中積極實踐減廢回收，並配合未來實施都市固體廢物收費，當局正持續加強地區層面的減廢回收支援。去年「回收環保站」和「回收便利點」共有約380萬人次訪客，帶來超過14,400公噸回收物。當中「回收環保站」綠在沙田及「回收便利點」綠在寶琳，在去年的全年回收量分別超過800公噸和600公噸。去年接待最多訪客人次的「回收環保站」及「回收便利點」分別為綠在東區及綠在鰂魚涌。隨着環保署在今年1月推出「綠綠賞」手機應用程式，讓市民可揀選通過智能手機登記成為「綠綠賞」電子積分計劃的會員，將更方便公眾參與乾淨回收。

發言人又指，當局亦利用科技提升社區回收服務和效率，於2020年年底開始在「智能回收系統先導計劃」下，分階段測試以物聯網技術為骨幹的智能回收設備(包括智能磅、自動禮物兌換機及智能回收箱)在本地的應用及效益，並於今年5月起逐步於全線「回收環保站」和「回收便利點」設置智能回收設施。同時正物色其他合適地點，以進一步將智能回收系統的應用地點增加到80至100個。