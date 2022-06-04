修訂院舍條例料削宿位　老人科醫生批長者支援服務遠低院舍增速

根據政府統計處2021年人口普查資料，本港正面臨嚴重人口老化問題，65歲或以上人口佔整體人口的比例，由1981年的約7%上升至2021年的20%，即每5名香港人就有一個是長者。而疫情期間有多間院舍出現爆疫情況，令社會近日再次泛起對安老院舍進行改革的呼聲。政府早前亦已向立法會提交院舍法例修訂，包括提升院舍最低人手規定和人均面積、增加護士和護理員當值時間等。老人科專科醫生梁萬福今日(4日)於電台節目則表示除了要提升院舍質素，政府更應該增加長者的社區支援服務，以壓縮長者對宿位需求。

梁萬福表示安老服務業界有聲音指一旦條例修訂後，或會減少6千個宿位，因此，他建議增加之社區支援服務，包括日間護理中心及上門的家居照顧服務，實屬刻不容緩。他又批評目前本港長者支援服務遠遠低於私人院舍的增長速度，並指不少市民需要返工及返學，沒有能力照顧家中長者，在燃眉之急底下，才無奈地將長者安排入住私營的安老院舍。另外，他又指對一些患有嚴重傷殘性疾病如中風或骨折等病人，在急於離開醫院的要求下，似乎入住私營安老院是唯一的選擇了。這亦是過往二十多年來私營安老院舍宿位急速增長的原因。

除了現有的大型日間護理中心外，梁又建議設立規模較細小至15至20人左右的屋邨護老站，讓家人在返工前可以帶長者到樓下的護老站，然後放工後可以親自帶長者回家。除此之外，服務時間亦需要設彈性，對應家人的作息時間，由上午7時開始至晚上8時後。另外，他又指上門支援服務亦是對獨居長者或兩老戶另一重要的服務，因很多獨居長者或兩老戶的年老配偶，其實是缺乏在家照顧弱老的能力，以致長者需要入住安老院舍。