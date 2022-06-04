詐騙7530萬元及洗黑錢　官斥性質嚴重　兩建築公司高層判囚4年

兩名建築公司高層涉嫌串謀詐騙信用證7,530萬港元，以及清洗黑錢逾1,000萬港元，因而被廉政公署起訴1項串謀欺詐罪及2項洗黑錢罪。2人不認罪受審，早前各自被裁定罪名成立，一同還押至今(4日)到區域法院接受判刑。法官指出詐騙信用證的行為對香港金融市場帶來打擊，相關罪行性質嚴重，判處兩人即時監禁4年。

2名被告分別為，53歲王曉杉、時任中國鐵建(香港)有限公司的副總經理，以及55歲劉聰海、時任成達建築工程有限公司(已結業)董事。法官亦發出取消資格令，禁止劉在未來6年出任董事職位。控方案情指，2016年12月，成達建築與中國鐵建的子公司，即中鐵國際貿易香港，簽訂3份有關採購建築材料的貿易協議。及後，中鐵國際貿易香港向星展銀行遞交3份以一間建築材料供應商為受益人的信用證申請書，劉則提交文件以證明有關採購交易。星展銀行因而核准所有申請，並向該供應商發放3筆信用證款項合共7,530萬港元。惟廉署調查顯示，有關採購交易並不存在，有關貿易協議是在王的安排下簽訂，目的為促使上述信用證的批核。

法官引述辯方的求情指，兩名被告在案中沒有個人得益。王的工作表現曾獲領導及國家層面的稱讚，他冀盡快服刑後回鄉與親人團聚。劉從內地來港，白手起家經營工程公司，他有一段不幸遭遇，其生活在內地的兒子有精神失常而殺害了劉的母親。法官判刑續指，兩名被告的犯案時間短、手法及執行並非精心策劃，及不涉及跨境犯罪。雖然事後銀行獲全數賠償損失，但不等於銀行沒有因此蒙受風險，而且欺騙信用證的罪行嚴重。法官考慮2名被告的個人背景並給予一定減刑後，終判處兩人囚4年。

案件編號：DCCC 652/2020, DCCC 79/2021