沙頭角禁區遊搶手　遙望深圳讓眼睛旅行　7月團甫推出即售罄

沙頭角禁區於昨日(3日)歷史性開放，隨之吸引多個旅行社於6至8月籌辦「沙頭角禁區本地遊」，今日(4日)更率先有6團出發，共約168人，令市民有機會踏足沙頭角的禁區景點，揭開其神秘面紗。有旅行社表示旗下每位承惠400港元起的沙頭角禁區公眾團將於7月1日出發，而該團自APP和網站推出後，市民反應熱烈，84個公眾名額已於一日內全數售罄。

據了解，沙頭角禁區行程會安排團友乘坐專車直達沙頭角，並參觀已開放之沙頭角禁區範圍，包括沙頭角公眾碼頭及市集，團友可於該處遙望約20米外的深圳，亦可遠眺被譽為「全港最靚」的歐陸式七彩公屋沙頭角邨迎海樓。行程其後又會安排團友於沙頭角公眾碼頭乘坐專船往返荔枝窩，途中可遠眺沙頭角墟及深圳鹽田邊境的市容，並到訪百年客家圍村、荔枝窩故事館，漫步綠樹成蔭的自然小徑，欣賞全港唯一的白花魚藤。

此外，為了迎合年紀細的兒童團友，行程亦會加入西貢獅子會自然教育中心、參觀西貢火山探知館，寓教育於娛樂。餐食方面，旅行社將安排團友乘專車前往沙田科學園享用粵菜午餐。