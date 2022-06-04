今增446確診　輸入個案佔64宗　多1宗BA.2.12.1無源頭

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(6月4日)新增446宗確診，包括64宗輸入個案，其中30宗屬機場確診，包括15人昨日(3日)由9班航班抵港，其餘15人則在本周四(2日)經10班航班來港。過去24小時沒有新增死亡個案。另再多1宗Omicron BA.2.12.1無源頭變種病毒個案，患者居於太古城。張指出第5波疫情初期情況反映，即使戴口罩仍有Omicron傳播。

中環爆疫酒吧方面，樓上吧Zentral多2宗個案，另一酒吧Iron Fairies則新增3人確診；至於新增的蘭桂坊酒吧Shuffle亦再添27人中招，而中環酒吧LINQ亦再有44宗病例。張指，酒吧感染個案源頭來自社區，又稱隱形傳播增多，難進行社區追蹤。

有之前曾爆疫的殘疾院舍出現個案，1名清潔員工中招，3名院友檢疫。學校方面，基督教宣基小學5名學生確診，其中4人為同班同學，該班級須停課至下周四(9日)；聖誕老人愛心粉領幼兒學校同一班有3名學生中招；香港浸會大學附屬學校王錦輝中學亦有師生個案，法文堂須停課一周。