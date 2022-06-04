中環酒吧確診數急增　LINQ添44人中招　Shuffle多27人染疫

本港第5波疫情未止，自放寬酒吧重開後，中環連續有4個酒吧爆發傳播群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4個酒吧今日(4日)均有新病例出現，其中「LINQ」及「Shuffle」個案急增，分別多44人及27人染疫。「LINQ」酒吧至今共累計65人中招，為40男25女，年齡介乎18至41歲；而「Shuffle」酒吧累計42人染疫，共42宗，分別為28女14男。

至於此前爆疫的「The Iron Fairies」及「Zentral」酒吧，分別新增3宗及2宗確診。前者累計51名顧客及2名職員確診，分別為31女22男，年齡介乎18至58歲。Zentral酒吧累計35宗個案，18男17女，年齡介乎17至30歲。被問到酒吧群組個案，張指雖然未有居住地資料，若懷疑帶BA.2.12.1，於傳染期曾到訪的地方或餐廳亦將會納入強檢名單。

另外，新增的2間酒吧今日突然新增多宗個案，是否已追蹤了全部個案，張表示新的2間酒吧群組亦是最近發現，正進行強制檢測，當局仍在追蹤，需等候核對疫苗通行證才知有多少人還未檢測到。至於一開頭發現的個案，大部分屬有病徵呈報個案，相信於強檢後會揪出更多個案。