政Whats噏：做運動勝過飲茶傾偈　議員相約打波較量

羽毛球同籃球，係最受港人歡迎嘅球類活動。繼幾位議員早前集體練跑，今日(4日)就輪到議員陳穎欣、吳永嘉、陸瀚民打羽毛球；另一方面，由政界人士組成嘅籃球隊「龍和隊」，幾位「老拍檔」議員鄭泳舜、何俊賢、陸頌雄、陳恒鑌、加埋「新丁」李世榮及李鎮強，以及民政事務局前局長徐英偉，就襯假期一齊參加慈善邀請賽。

議員陳穎欣喺社交平台留言話「龍舟隊唔知幾時有，但羽毛球隊已成形了」。雖說「已成形」，但吳永嘉話議員要組成一支羽毛球隊，其實仲有啲距離，畢竟今次係現屆立法會組成以來，大家首次喺球場較技。不過吳都樂見同事們組成羽毛球隊，若可同外界或其他政府部門嘅隊伍切磋球技，有助促進友誼同溝通。至於要滿足乜嘢條件至可以組隊呢？吳話難以一槪而論，要視乎對應邊種羽毛球賽事，譬如要參加雙打公開聯賽，就至少要有6人。

至於陸瀚民，就係今次羽毛球活動嘅策劃人。陸話與其飲茶傾偈，不如相約做吓運動，對大家嘅健康更有禆益。陸又提到，佢小時候由網球中途出家轉打羽毛球，而今日嘅羽毛球切磋，佢已經力求技術上神形兼備，陸又話將來若可組成羽毛球組合，就可以繼續以球會友。

議員鄭泳舜就話好開心可以同一班兄弟參加慈善三人籃球邀請賽，但意想不到嘅係，大會規定每隊必須要有一位女隊員喎，但幸好大會安排兩位女子青年籃球員加入龍和隊做外援。結果龍和隊實力大增之餘，佢哋坐「冷板櫈」嘅時間亦都長咗囉。最後龍和隊經過4場比賽，一勝三負，大家都認為呢個成績算係有交代。鄭又話今次能夠同年輕人切磋球技，互相合作，係難得嘅收穫。