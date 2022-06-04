糞從天降積如丘　竹園南邨巴士站上蓋現陰霾

黃大仙竹園南邨有住客「好玩唔玩玩屎」？有讀者今日(6月4日)爆料表示，位於竹園南邨雅竹街趣園樓外的7M線巴士站上蓋出現一大堆糞便，並指時常有樓上住客拋糞便，惟投訴多個政府部門，至今仍未有清理。

讀者冼女士向東網表示，拋糞的情況由今年3月起已發生至少4次，當中1次就發生在3月初，她事後曾致電1823、巴士公司反映，直至同月29日才有人跟進，翌日有清潔工到場清理，惟巴士站上蓋仍留有明顯的棕色糞漬。惟有關情況至4月更變本加厲，同一地方在月初及月中發生共3次拋糞情況，其中1次有糞便殃及附近地面，清潔工獲悉後很快便到場清理。惟其餘2次的「兩袋糞便」，至今仍「一左一右」的留在巴士站上蓋，冼女士先後致電食環署、屋邨辦事處等求助，一直都未獲回應。

從讀者提供的圖片可見，涉事車站上蓋有一團疑似糞便的大黑影，一旁更有棕色痕迹，如同一朵烏雲懸浮在頭上。冼女士表示，在竹園生活逾廿載，上址已多次出現類似情況，除了拋糞便外，亦曾遇過擲玻璃樽的情況，每次路過乘車上班時，均需跨過糞漬及玻璃碎片，直至近幾年巴士站建成上蓋，候車乘客的安全情況才有待改善。不過，她批評當局一直未有跟進，除了安全問題，本港目前正值疫情關鍵期，憂慮持續下去會爆發衞生問題，散播病菌。