10食肆酒吧負責人涉違規　遭食環展開檢控

食環署今日(4日)表示，過去兩日與警方在多區採取聯合行動，對違規的酒吧/酒館、其他餐飲場所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取執法行動。當中，6間位於旺角、黃大仙及北區的餐飲處所負責人，以及4間位於中西區及旺角的酒吧/酒館負責人，因涉嫌違反指示，署方已向他們展開檢控程序。

聯合行動中共巡查了126間餐飲場所(包括10間酒吧/酒館)及27間其他場所，食環署亦另外巡查了共920間餐飲場所(包括45間酒吧/酒館)及211間其他場所(包括在大澳及赤柱舉行的龍舟競賽)。當中2間酒吧/酒館及6間其他餐飲場所，因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起一定時間內停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等。另有兩間酒吧/酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7或14天不等。

此外，食環署於一間中環酒吧內，向6名涉嫌違反每桌人數上限的人士發出定額罰款通知書，並於其他餐飲處所內向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客，及一名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工發出定額罰款通知書。發言人指，疫情反彈風險仍然存在，社會各界不能掉以輕心，食環署會繼續於今個長周末及未來的兩個周末，積極採取嚴厲執法行動。