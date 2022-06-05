維園凌晨解封　警員仍留守

警方自前日(3日)下午至昨一整日，調派大批警力在維園及附近布防，除截查可疑人士外，並加強巡邏；此舉因應警方留意到有人透過不同途徑，煽動其他人昨晚(6月4日)在維園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動，康文署於前晚11時起關閉維園球場及中央草坪一帶，直至今日(5日)凌晨零時許，警方將早前全面封鎖的維園解封，並將所有鐵馬移除，僅餘小量警力留在現場部分主要出入口留守，市民即時可自由進出；而崇光百貨對開，以及銅鑼灣一帶街道大致平靜。

昨日下午3時左右，警方在銅鑼灣崇光百貨外設置帳篷，截查有可疑的人士；至晚上約7時半，警方宣布維園已納為「警察行動區」，所有人士均要撤離，並以橙帶擴大封鎖區。社民連主席陳寶瑩等一行3人，晚上戴上畫有「X」符號的口罩到維園外，當中一名男子被警員帶上警車調查。另有貨車被截查，司機落車經搜身後被帶上警車，而涉事貨車隨後被拖走。

維園附近銅鑼灣崇光百貨一帶，亦有大批軍裝警於百貨公司大門外駐守，路旁亦放有告示，提醒市民多於4人的群眾聚集或無佩戴口罩，可能會被罰款5,000港元或檢控。今年已是港府連續兩年圍封維園。以往維園燭光晚會每年都在晚上8時舉行，去年警方以防疫為由，動用《公安條例》封閉該處阻止已被禁止的公眾集會進行，當時動員7,000警力在全港戒備。