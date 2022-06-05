警維園及銅鑼灣截查可疑人 拘5男1女

警方留意到近日網上有人不斷散播訊息，意圖煽動他人昨日(6月4日)於維多利亞公園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結，警方遂於相關地區採取執法行動。截至昨晚11時30分，警方共拘捕5名男子及1名女子，年齡介乎19至80歲，分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。

昨日下午約1時，警員在糖街近告士打道巡邏期間，發現1名男子形迹可疑，遂上前截查，惟該名男子拒絕合作，警員向該他多次口頭警告不果，遂拘捕該名80歲姓袁男子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

至近晚上7時許，警員在維多利亞公園發現1名男子高叫口號，遂上前截查，惟該名男子拒絕合作，警員向該男子多次口頭警告不果，遂拘捕該名69歲姓劉男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」。至晚上約8時，警員在公園內發現1名外籍男子形迹可疑，遂上前截查。警員其後在他身上發現一把萬用軍刀，遂拘捕該名80歲外籍男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。

相若時間，警員發現一輛貨車違例停泊於記利佐治街的雙黃線位置並造成阻塞，影響其他道路使用者。警員指示貨車司機駛離現場，惟車上1名25歲男司機及1名19歲男乘客拒絕合作，警員遂拘捕2人涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

其後，警員在東角道及記利佐治街截查1名形迹可疑女子，並要求她出示身分證明文件，但事主情緒激動並拒絕聽從指示，警員遂拘捕該名59歲女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。所有被捕男女現正被扣留調查。