堪輿學家：開窗見亡靈　招陰退運

「陽宅管一生，陰宅管一世」，堪輿學家七仙羽（七師傅）表示，居民日日對着墳墓好凶，會運氣差，即使陽氣盛的精壯男子都會受損，家中宜放唐卡化解；另一風水建築師則稱，居民宜設地主及向墳墓方位裝香。

七師傅形容：「凶！日日開窗就見到墳墓如同看見亡靈，長久會導致情緒低落，影響心理。」她進一步解釋，對着墳墓容易招陰，運勢愈來愈差，長期會導致退運。若單位近距離靠近墳墓，住戶更會接收來自「墳墓的氣」，即使陽氣再盛、年輕力壯的人陽氣亦會受損。

若要逢凶化吉，她建議利用佛教化吉祥方法，放唐卡及金剛杵等，對正墳墓位置長期開燈、關窗及落簾。至於如何保障出入平安，她則教路，居民可戴上平安防鬼佛牌；不要望向墳地；每次經過亦要打招呼，說聲：「對不起打擾了！」

另外，因陰靈討厭太吵，經過時切勿嬉笑跑跳，並盡量減少唸經，以免吸引大堆靈體等待超度。

而有「風水建築師」之稱的蔣匡文稱，墳墓與住宅最理想中間有阻隔，如車路較理想，代表河水不犯井水。在他人祖墳附近動土，有機會影響該墳墓的子孫，令後代出現生病、死亡的風險。單位對正墳墓，他直言陰氣重，加上低層日光較少，本身陽氣已不足，該批單位適合特定行業人士居住，即「帶陰及偏」的職業，例如從事賭場、殯儀業界、醫生及律師等，有利他們財運。居民有意化解，可在門口設地主拜神，對向墳墓方位裝天宮上香，以求相處和睦。