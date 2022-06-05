東方日報A1：四墳旁插針建公屋　房策扭曲　靈異布局

本港深受房屋土地問題困擾，但是房策扭曲，政府規劃無方，屯門菁田邨出現奇景，4個祖墳被插針公屋重重包圍，靈異布局大吉利是，居民先人都不得安寧。收地建公屋一般來說都會搬走祖墳，但後人表示，祖墳可追溯至清朝，故不考慮搬遷。房屋署則會在祖墳附近綠化，減低視覺上影響。

屯門西以村屋為主，近年則興建多個大型屋邨。其中於今季落成的菁田邨共有5座，包括菁信樓、菁心樓、菁樂樓、菁喜樓及菁善樓，提供約5,183個單位。現場可見，5座公屋已成型，臨近完工階段，但最「弔詭」為其中3座，即菁善樓、菁喜樓及菁心樓，包圍數個祖墳，兩者最近只有25米距離，料低層單位開窗即可飽覽祖墳景觀。當中鄰近菁喜樓更有樓梯直達祖墳。換言之，居民未來出入菁喜樓，行出行入都經過祖墳。而若能搬走祖墳，料足夠可興建多一座樓宇，提供多逾千單位。

祖墳屬謝氏一族，內有至少4個祖墳，打理得井然有序，非常「企理」，部分祖墳更顯示去年仍有孝子賢孫重新修葺。與菁田邨一街之隔的大坑村正是祖墳的後人所在，村民代表向本報稱，由於祖墳歷史可追溯至清朝年代，故從未考慮過遷墳，又以賣女作比喻，「畀幾多錢都不會賣女！」他又說不擔心公屋落成會破壞風水，以李鄭屋邨為例，內有古墓，本港地少人多，「起公屋嘅地都無得揀」。

一般來說，若因發展項目而開展清理土地工作，地政總署將為受影響人士設遷移墳墓、金塔、神龕及躉符儀式費用的特惠津貼，並會因受影響墳墓、神龕的種類、大小和建造材料及儀式的費用評估特惠津貼額。

本土研究社研究員陳劍青說，政府早年實施山邊殯葬政策，將多幅政府土地劃為「認可殯葬區」，除非涉及極大規模的基建，否則一般發展時亦傾向避開祖墳。他續稱，居民上樓除改善居住條件外，亦盼改善生活條件，建議政府可加添心思，促進園景相融，避免住戶覺得不吉利。

房署解釋，政府在開拓現時菁田邨所處的土地時，經諮詢墓地擁有人後，決定尊重他們的意願，沒有搬遷墓地，並於2017年將土地交予房屋委員會開展公營房屋發展工程。至於設計布局及園境設計，已糅合現有的局限，提供垂直綠化圍欄，減低景觀影響，同時方便墓地後人供奉拜祭。

■房屋組

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