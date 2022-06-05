學童自殺有上升趨勢　機構稱疫下學習模式朝令夕改　學生難適應

2名分別中四及中二少女上月18日，在筲箕灣新成街8號新成中心高處墮下，俱當場死亡，事件再次引起公眾關注學童自殺問題。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今早(5日)在電台節目表示，4月份復課就出現4宗學童自殺，5月更高達7宗，創近3年來新高，認為如按這個趨勢發展，擔心會有更多學童輕生，尤其今個月是考試季節，需要加倍小心。教育心理學家梁佩宜表示，家長如果發現學童打機成癮，應花更多時間了解原因，例如是否追求刺激抑或與人溝通，再與子女建立有質素的溝通。

葉表示，學校恢復面授課堂後輕生事件有上升趨勢，形容復課對學童而言是突如其來的大改變，加上1至3月停課期間可能出現學生離校、轉校等其他轉變，令學童心理出現影響。他又關注學童的睡眠時間愈來愈少，不利學生身心發展。

他又指，低收入家庭在疫情下面對的挑戰特別大，期望政府及教育界對基層兒童投放更多資源，讓他們看到出路及對明天有盼望。他認為現時社會最擅長抹殺學童的學習動力，建議教育局及辦學團體為學生提供更多元的出路，不一定要只着重成績，否則社會的未來會承受更大壓力；他又指，家庭和諧對兒童的身心發展同樣重要。