破欠基金25年未調整　羅致光冀下周三通過欠薪申索上限升至8萬元

本地經濟受重創，不少企業間接倒閉需遣散員工，僱員需靠「破產欠薪保障基金」才能取回欠薪，惟基金申請特惠款項4個項目25年來未有調整，為人詬病。勞工及福利局局長羅致光今早(5日)發表網誌，除希望周三(8日)的立法會會議可通過取消對沖的草案外，亦期待下周三(15日)的會議通過調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項的上限，令新上限可以在下周五(17日)生效。

勞工處及基金委員會建議調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，包括欠薪項目由3.6萬港元調升至8萬港元；代通知金由22,500港元調升至4.5萬港元；遣散費由首5萬港元及餘額的一半，調升至首10萬港元及餘額的一半；未放年假薪酬及或未放法定假日薪酬，由10,500港元調升至2.6萬港元。

羅表示，破欠基金特惠款項的上限25年來無調整，前一半時間是因為多年的經濟收縮，引致破欠基金申請數目急增，財政出現虧損，既沒有調整的基礎，亦因多年通縮，沒有調整的需要；後一半的時間，就受到司法覆核案件及其後取消「對沖」討論的影響。