中醫醫院料2025年落成　供400張病床　設住院門診服務

食物及衞生局局長陳肇始今日(5日)在網誌表示，設於將軍澳百勝角，佔地4.29公頃的中醫醫院，預計於2025年落成並開始分階段投入服務。中醫醫院將提供住院及門診服務，涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科、專病服務及復康服務，亦會以中西醫協作形式，治療特定類別的疾病。中醫醫院設有400張病床，預期門診於服務全面開展後，每年診症服務量約31萬人次。

另外，和中醫醫院相鄰而建的政府中藥檢測中心，由衞生署管理，專責中藥檢測科研，陳肇始指，通過深化與內地及海外的專業合作，為中藥檢測方法建立國際認可的參考標準，以及支援中藥鑑別及檢測方法的研究。她預料，中藥檢測中心落成後，香港將更有利開展高端中藥科技研究，有助業界發展中藥檢測及認證的相關工作。同時，通過技術轉移，加強業界對中藥及相關產品的品質控制，藉此建立香港中藥品牌形象。

她指，興建中醫醫院和中藥檢測中心是一步一腳印，匯聚不少中醫業界的意見。政府將繼續致力促進香港中醫藥發展，包括透過中醫藥發展基金推動業界人才培訓、研究、改善設備及推廣等工作，並發揮中醫藥的優勢及特色、加強其在促進公眾健康的角色，及讓市民得到適切的醫療服務。