快測「報假案」暫3人被捕　衞生署擬要求全部呈報人士核酸覆檢

本港疫情自4月24日起回落至500宗以下水平，之後一直徘徊於200至400宗個案，惟近日卻有反彈趨勢。政府今早(5日)宣布，雖然第5波疫情明顯受遏制，但隨着社會及經濟活動逐步重啓，疫情反彈風險仍然存在，而近日人流及社交活動漸趨頻繁，並出現個別群組感染，故市民不能掉以輕心，

政府又指，市民準確呈報染疫結果，除了可及早獲得支援，亦有助政府掌握個案走勢，對防範未來可能出現的疫情反彈尤為關鍵，強調衞生署衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，會要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。

政府提醒，呈報個案經核酸覆核測試後若確認為無染疫，將會從確診個案紀錄中刪除，而有關人士亦不會獲發隔離令、康復紀錄二維碼或任何其他文件作康復證明。此外，任何人士向衞生主任或獲授權人員提供虛假或具誤導性資料，即屬刑事罪行，違例者可被罰款1萬港元及監禁6個月。截至本月3日為止，中心已發現6人懷疑刻意提供虛假資料，有關個案均已轉交警方跟進，其中3人被捕，警方會考慮對其餘人士採取適當執法行動。