東涌新區滲智慧環保元素　紅樹種植計劃增居民歸屬感

東涌新市鎮擴展區是大嶼山首個智慧型低碳社區的試點，推行智慧、環保、應對氣候變化等城市概念，發展局局長黃偉綸今日(5日)在網誌表示，透過土木工程拓展署(土拓署)介紹「紅樹種植計劃」，土拓署於東涌東擴展區建造長約4.9公里的海堤，當中包括全港首條總長約3.8公里的生態海岸線，目的是透過模仿天然潮間帶的生態環境，以提升生物多樣性。

為期4個月的「紅樹種植計劃」早前完成，計劃邀請東涌區內的小學生種植紅樹苗。計劃完結後，參加者種植的紅樹苗會被移植到東涌生態海岸線，有份參加的學生都惑到非常興奮，土拓署海洋保育事務主任（大嶼山）胡景泰表示，計劃的目的是推廣可持續發展和社區共建的理念，團隊希望透過一系列工作坊和考察等活動，讓參加者認識紅樹林、生物多樣性和有關的工程項目，最重要是讓他們一起建設和美化所住的社區，增加對東涌新市鎮擴展區的歸屬感。

東涌東擴展區是政府首次在工務工程中引入生態海岸線。團隊會因應地理環境、潮汐等因素設置不同的生態海岸線，包括紅樹林生態海岸線、岩石生態海岸線和直立式生態海岸線，以代替昔日水泥建造的人工海堤；為了優化生態海岸線的設計，團隊設置了東涌生態海岸線試點，目前已發現吸引了彈塗魚、銳齒招潮蟹及粒花冠小月螺等生物。岩石生態海岸線則設有生態磚，高低不平的表面在退潮時可儲起海水，既可降溫，亦為海洋物種提供合適生境，有助物種生長繁殖。胡景泰稱，紅樹有很高的生態價值，既可綠化環境，也可阻擋海浪沖擊或侵蝕海岸線，岩石生態海岸線成功吸引海洋生物棲息。