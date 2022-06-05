調查指半數青年冇回收膠樽習慣　37%人倡增回收點及現金獎勵

今日(5日)是聯合國的世界環境日，有調查發現78%青年認同香港正面對塑膠回收問題，而定期有或沒有回收膠樽習慣的人各佔一半。至於最多人認同可有效鼓勵加強膠樽回收習慣的方法，包括增設更多回收地點（20%）及設現金獎勵（17%）。

香港青年協會與可口可樂基金會合作，推行「收『塑』達人大募集」社區教育及回收計劃，問卷訪問255名13歲或以上青年，發現55%人認為有效改善塑膠回收問題的方法，包括避免使用不必要的包裝/即棄塑膠，而其家人及朋友的回收意識方面，有46%指為普通，更有10%人感負面。

調查又發現，42%人每星期平均消耗1至2個膠樽，有26%人指為3至5個。對於從來都不回收膠樽的人表示，20%人指是因為缺乏方便的收集點，亦各有14%人指清洗膠樽麻煩及沒有地方收集膠樽。青協督導主任翁艷夢表示，從是次調查數據及前線觀察所見，青年的環保意識日益提高，惟減少廢物、廢物重用及回收習慣仍有改善的空間。她期望綠色生活由身體力行做起，也要從小培養和教育，才能愛護地球，攜手締造可持續發展的環境。