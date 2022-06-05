內地來港食品供應穩定　抵港蔬菜供應量約2300公噸

政府發言人今日(5日)表示，昨日(4日)由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。根據最新資料，昨日內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2,300公噸，與平日內地供應量相若。經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的蔬菜約851公噸，菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤5.4港元及5.2港元，較去年平均每日批發價低。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約370萬隻，與去年平均每日供應量相若。

肉類方面，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量逾38公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾16萬隻，而本地屠宰的活雞約1萬隻，供應充足。食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年4月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為28,800公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。