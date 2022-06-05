需求日增　逾7成受訪港人支持推行跨境醫療合作

愈來愈多港人選擇到大灣區內地城市生活，政府2019年底推算超過53萬名香港居民在廣東省逗留半年或以上，跨境醫療服務需求與日俱增。工聯會今日(5日)發表「跨境醫療需求調查」結果，了解受訪者對由特區政府購買內地醫療服務，資助市民去內地三甲醫院就醫的看法，結果顯示逾7成香港居民及9成內地港人支持推行「特區政府對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃」(特別支援計劃)。

工聯會理事長、全國政協委員兼立法會議員黃國指，辦事處聯同工聯會大灣區服務社於今年4月25日至5月20日期間，進行「跨境醫療需求調查」，成功向香港居民收回882份問卷，當中有4成人認為香港公立醫院輪候時間過長，超過3成人認為難以負擔香港私家醫療機構收費；逾7成受訪香港居民支持推行跨境醫療合作，若香港醫療福利可攜，69%受訪的香港居民會到內地三甲醫院看病。至於工聯會內地諮詢服務中心就成功訪問1,552名居於大灣區內地九市的香港人，當中超過6成受訪者已退休並在內地生活，有近9成人曾經在內地求醫，37%受訪者表示醫院的費用高，在病歷未互認下需要花費在重複檢查上，25%受訪者指沒有在香港常用或合適的藥物，而23%受訪者則認為醫療服務質素未如理想。

現時合資格港人可透過特別支援計劃到港大深圳醫院診症，截至今年3月31日，港大深圳醫院已安排了42,700個診症預約，為約35,600人次提供診症服務，反映市民對跨境醫療服務需求殷切。已退休並長居廣州的內地港人方先生曾透過特別支援計劃到港大深圳醫院覆診，惟他指年事已高、行動不便，難以應付由廣州來回深圳覆診，若計劃能恒常化並延展至大灣區其他城市，對內地港人可說是大喜訊。