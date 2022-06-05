增8宗新冠病例　包括6宗輸入及2宗復陽

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，昨天(4日)有8名分別由台灣、香港、新加坡、英國及澳洲入境人士，新冠病毒核酸檢測呈染疫，其中6個案判定為輸入病例，另2個案列為復陽個案，不納入澳門統計。

中心表示，2宗復陽個案分別由英國經新加坡入境的23歲男性澳門居民，於2021年6月、8月及今年1月共接種3劑BioNTech「mRNA」疫苗，本月2日在英國接受核酸檢測無礙，3日由英國乘坐SQ317號航班（座位號44A）到新加坡轉機，昨由新加坡乘坐TR904號航班（座位號28F）回澳門，入境時接受新冠病毒核酸檢測，結果呈染疫。他曾於2022年2月確診。

第2名人士是由澳洲經新加坡入境的54歲女性澳門居民，於2021年6月、7月及今年1月共接種3劑滅活和mRNA疫苗。2日在澳洲接受新冠病毒核酸檢測結果為無礙，3日由澳洲乘坐SQ256號航班到新加坡轉機，昨日由新加坡乘坐TR904號航班（座位號23F）回澳門，入境時接受新冠病毒核酸檢測，結果呈染疫。她曾於2022年4月確診。