屯門小冷水堆填區成保育區　蝴蝶品種及個體升3倍

環境保護署早前委託環保團體發展已修復的屯門小冷水堆填區，成蝴蝶保育區，屬本港首個「已修復堆填區」生態復育計劃。保育區佔地約6萬呎，並分成「西部平台」及「中部平台」2個區域，旨在吸引本地蝴蝶及越冬斑蝶，保育區內種植了大量寄主植物及蜜源植物，望為幼蟲及成蟲提供食物，構成適合蝴蝶居住的生境。

環保署去年1月委託環保協進會設計及發展小冷水已修復堆填區，優化適合蝴蝶生態的生境及種植植物，旨在擴大蝴蝶棲息地面積，吸引更多本地和過冬的蝴蝶品種，提高區內的生物多樣性，而有關保育區今(5日)舉行開幕禮。該會對比在建立蝴蝶保育區開展前的基線普查，及開展後兩次的蝴蝶普查發現，截至上月，保育區範圍內累積記錄47個蝴蝶品種，普查中更發現香港不常見、罕見，甚至非常罕見的蝴蝶品種，當中包括非常罕見的長腹灰蝶、罕見的長標弄蝶、不常見的曲紋紫灰蝶及金斑蝶。

與蝴蝶基線普查比較，現時蝴蝶品種與12個月前未建立保育區時候相比，蝴蝶品種上升了超過3倍，蝴蝶個體數量亦上升超過3倍。建立保育區後，斑蝶品種及數量亦有所增加，當中包括虎斑蝶、幻紫斑蝶及藍點紫斑蝶等。該會亦在保育區進行斑蝶標放研究，透過捕捉越冬斑蝶，量度並記錄數據，並在翅膀上標記日期地點，然後放歸大自然，靜待重捕從而追蹤蝴蝶遷徙路徑。

總幹事邱榮光表示，此蝴蝶保育區可作為參考，建議將來可於更多已修復堆填區，建立保育區或撥出部分土地作為保育區，為斑蝶及其他品種蝴蝶建立生態熱點 ，並將點與點連繫，成生態跳島 (Ecological Stepping Stone)，形成完整的生態網絡，增加協同效應，提高全港生物多樣性。