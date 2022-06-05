政Whats噏：張宇人斥醫委會阻引入海外醫生　陳肇始跪低肯提前傾

公立醫院鬧醫護荒，外界批評政府引入海外醫生嘅進展龜速。東網早幾日都講過，議員張宇人鬧爆醫務委員會玩嘢，以疫情為由取消咗兩次海外醫生執業資格試臨床試，又狠斥食物及衞生局要推到7月先肯喺立法會相關事務委員傾，簡直係攞市民條命較飛。點知張宇人上晝鬧，食衞局下晝就跪低，話可以提早一個月，即係喺本月初傾喎，局長陳肇始係咪真係唔鬧唔郁呢？

話說張宇人上月底喺社交平台上載咗一段短片，批評醫委會玩嘢，短片出咗街之後，佢話喺下晝就收到政府方面訊息，可將醫委會單嘢提前加插喺本月初嘅衞生事務委員會討論，仲話當局反應快，佢會繼續監察呢個議題喎。睇番議事日程，衞生事務委員會會喺於本月10日嘅會議上，討論海外醫生執業資格臨床試安排。所以話呢，政治一日都嫌長呀！再講，唔通將呢啲蘇州屎留畀下屆政府，添煩添亂咩！

其實，議員梁熙都質疑醫委會點解要取消臨床試，但張宇人就鬧得甘啲，仲直斥有人「醫醫相護」，又話本來打算將取消執業試呢件事，喺6月攞上去立法會相關嘅委員會討論，到時要搵埋醫務委員會相關人士嚟解釋。但佢話自己「被人耍」，政府話要等到7月先可以討論呢個問題喎。