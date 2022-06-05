中環4酒吧群組添45病例　確診累計達240人

本港新冠肺炎疫情持續「500宗水平」橫行，而今日(5日)增515宗確診，而酒吧復業後暫時持續有4個群組爆發，分別為中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，相關個案繼續增加。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，Zentral群組「應接近尾聲」，但仍多1名顧客及1名到場幫忙「學徒」中招，該群組累計36顧客及1名「學徒」確診，涉及20男17女，年齡介乎17至30歲。

張續指，The Iron Fairies酒吧增3宗個案，均屬顧客，現時共56人染疫；LINQ酒吧增13宗個案，共78人染疫，期中有27、45人分別於上月27日或28日到訪，另有6人2天均有到訪；至於Shuffle酒吧增27宗個案，累計69人染疫，在9名員工中，4人經快測中招，其發病日期是上周四至六(2至4日)，當局取得的21個環境樣本中，20個是沒有驗出病毒，有1個廁所門柄樣本為不確定，該酒吧已做大清洗。

她表示，LINQ群組仍有數十宗未做檢測，可能部分正進行中，而Shuffle則今天為強檢最後限期。她稱酒吧群組的患者大多是年輕人士，只有輕徵病徵，例如發燒及流鼻水，Zentral CLUB及The Iron Fairies的患者全基因分析已有結果，屬BA2.2，跟本港流行的病毒株一致。