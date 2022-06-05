荃灣南區及中西區屋苑污水帶毒　港府派19萬快測包檢疫

為應對第5波新冠肺炎疫情，政府在各區採集污水樣本進行病毒檢測。當局今日(5日)表示，荃灣、南區及中西區有屋苑的污水驗出新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉疫地點包括荃灣區珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村北、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣漁民村屋、豪景花園、豪景花園依麗小築、浪翠園第一至四期、海雲軒、深井村、帝華軒、圓墩村、怡龍別墅、龍騰閣、瀧珀及青龍頭新村。

南區方面涉及淺水灣麗景園、淺水灣花園大廈、影灣園、保華大廈、Grosvenor Place、淺水灣大廈、天風樓、淺水灣道 119號、利東邨、漁安苑、深灣軒、鴨脷洲中心、高寶閣、南區‧左岸、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈；中西區則包括士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅。