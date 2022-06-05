914件珍貴文物陸續抵港　部分更屬首次在香港故宮亮相

香港故宮文化博物館（香港故宮）宣布，來自故宮博物院的914件珍貴文物，已獲中央政府批准赴港，將於今年7月在香港故宮開幕展中亮相。這批珍貴文物種類豐富、名作雲集，是故宮博物院自1925年成立以來最大規模的藏品出境外借。展品精選自故宮逾186萬件藏品，可謂千裡挑一，其中屬「國寶」級別的一級文物共166件，佔外借展品總數18%，絕大部分珍藏瑰寶，更是首次在香港公開亮相。

而該批故宮外借珍藏近日經已陸續抵港，博物館於社交平台公開珍品裝箱運抵本港情況，又曝光部分將會於開幕展登場的藏品，包括顧愷之洛神賦圖（北宋摹本）、清朝乾隆時期的乾隆款桐蔭仕女圖山子，以及元朝的朱碧山款銀槎。

館方指，914件文物在香港故宮的展期由一個月至超過一年不等。從文物保護角度出發，部分文物需要輪換展出。例如古代書畫等紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有一至三個月，部分文物展品在今次展出後，要回到故宮博物院休眠數年。其中開幕展之一「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，是近15年來故宮所藏古代書畫瑰寶最大規模的一次出境展覽。各文物將於5個開幕展陳列，當中以展示帝皇帝后朝夕活動的「紫禁一日：清代宮廷生活」數量最多，共319件。館方表示即將公布入場及門票資訊。