雷霆22：反黑搗油尖酒店房毒倉及無牌吧　檢值逾百萬貨拘10人

油尖警區反黑組針對區內娛樂場所的非法活動收集情報，經深入調查及分析後，成功鎖定一個犯罪集團，查出該集團專門以酒店房間作為毒品倉庫，並向區內酒吧提供毒品，遂於昨日(4日)凌晨零時許，展開代號「雷霆2022」的反罪惡行動。

行動中，警方突擊搜查一間位於彌敦道的酒店房間，在內搜獲230克懷疑可卡因、22克懷疑冰毒及小量大麻，以及一批毒品包裝及吸食工具，毒品總市值約35萬港元。警員亦以涉嫌「販毒」及「藏有吸食毒品工具」，拘捕房間內一名姓陳(58歲)男子及一名姓黃(28歲)女子，他們俱報稱無業，被帶署扣查。警方相信行動已成功瓦解一個活躍區內的販毒集團，行動仍然持續，不排除有更多人被捕。

此外，警方接獲線報，指一間開業約2至3個月的無牌樓上酒吧，以提供毒品作招徠，吸引他人光顧。警方及後掩至該間位於尖沙咀山林道的酒吧搜查，檢獲一批酒精類飲品及大量毒品，包括1,043包、重約57公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖、63克含有懷疑四氫大麻酚的煙油、17克懷疑大麻花及小量懷疑霹靂可卡因，總市值約74萬港元。場內一名39歲男負責人和5男2女酒客(20至44歲)當場被捕，分別涉嫌「販毒」、「無牌賣酒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。